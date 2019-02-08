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Севергазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Севергазбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 000 ₽
  • MasterCard Gold — Севергазбанк
  • Visa Gold — Севергазбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 200 руб.
  • 0% - в банкоматах Газпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 200 руб.
  • 0% - в ПВН Газпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц (начиная со второго);
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., в банкоматах Газпромбанка - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • комиссия за конвертацию - 1,5% от суммы операции при снятии / внесении денежных средств, 1% - при безналичных операциях;
  • проценты, начисляемые на сумму неразрешенного овердрафта - 27% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • отсутствие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка-партнера
Дата актуализации
08.02.2019 16:18
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 34 городах России
7 319
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73