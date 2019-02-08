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Севергазбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Подарочная

Visa Classic Unembossed «Подарочная карта» — Севергазбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Дополнительная информация
  • срок действия карты - 2 года;
  • карта непополняемая;
  • возможный лимит карты от 1 000 до 15 000 руб.;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
08.02.2019 16:04
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 34 городах России
7 519
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73