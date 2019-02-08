Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 100 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Дополнительная информация срок действия карты - 2 года;

карта непополняемая;

возможный лимит карты от 1 000 до 15 000 руб.;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 08.02.2019 16:04 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.