Севергазбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Подарочная
Visa Classic Unembossed «Подарочная карта» — Севергазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
100 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- срок действия карты - 2 года;
- карта непополняемая;
- возможный лимит карты от 1 000 до 15 000 руб.;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
08.02.2019 16:04
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 34 городах России
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
- Адрес
- 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
- Сайт
- www.severgazbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Вологда
- Телефоны
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8 800 700-25-52 — единая справочная служба(8172) 57-35-73