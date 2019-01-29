Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 1 350 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,8%, мин. 100 руб. - в банкоматах Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,8%, мин. 100 руб. - в ПВН Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц, начиная с третьего;

конвертация - по курсу ЦБ РФ +1% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб., банка Уралсиб - бесплатно;

проценты, начисляемые на остаток образовавшейся несанкционированной задолженности - 40% годовых за каждый день Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года Дата актуализации 29.01.2019 22:03 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.