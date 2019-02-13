Visa Classic
- стоимость обслуживания 600 ₽
- cash back 5%
- стоимость обслуживания 9 $
- cash back 5%
- Visa Classic
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay
от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19)
600 руб. (эквивалент)
0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц
0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц (эквивалент)
0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц (эквивалент)
0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц (эквивалент)
0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц (эквивалент)
- скидки в магазинах-партнерах программы "В плюсе";
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка;
- проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
- не требуется
- не требуется
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита
- российский рубль
- доллар США
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42