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Примсоцбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Mastercard Virtual — Примсоцбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 50 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Internet
  • Mastercard Internet
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
50 ₽

плата взимается единовременно за весь срок действия - 6 месяцев

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
общий лимит по сумме всех операций - 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • срок действия карты - 6 месяцев;
  • проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирвоание
Особые ограничения
  • снятие наличных не предусмотрено;
  • срок действия карты - 6 месяцев
Дата актуализации
06.02.2019 15:46
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 26 городах России
15 813
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Сайт
www.pskb.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 14
Банкоматы 42
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Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42