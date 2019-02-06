Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Internet

Mastercard Internet Технологические особенности технология 3D Secure Выпуск и обслуживание 50 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия - 6 месяцев Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям общий лимит по сумме всех операций - 700 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

срок действия карты - 6 месяцев;

проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирвоание Особые ограничения снятие наличных не предусмотрено;

срок действия карты - 6 месяцев Дата актуализации 06.02.2019 15:46 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.