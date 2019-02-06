Примсоцбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Mastercard Virtual — Примсоцбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 50 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Internet
- Mastercard Internet
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Выпуск и обслуживание
50 ₽
плата взимается единовременно за весь срок действия - 6 месяцев
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
общий лимит по сумме всех операций - 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- срок действия карты - 6 месяцев;
- проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирвоание
Особые ограничения
- снятие наличных не предусмотрено;
- срок действия карты - 6 месяцев
Дата актуализации
06.02.2019 15:46
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 26 городах России
15 813Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
- 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Сайт
- www.pskb.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42