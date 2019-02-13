Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay Cash Back 5% от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах, макс. - 3 000 руб. (в рамках акции "Навстречу весне" с 11.02-11.03.19) Выпуск и обслуживание 600 ₽ Выпуск и обслуживание 8 € 600 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в ПВН банка 0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц Лимиты по операциям льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 300 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 50 000 руб. в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 0%, далее 2%, мин. 150 руб. - за превышение лимита выдачи наличных за календарный месяц (эквивалент) Лимиты по операциям льготный лимит выдачи: в банкоматах и ПВН банка - 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков на территории РФ - 100 000 руб. (эквивалент) в месяц, в сети банкоматов и ПВН сторонних банков за пределами РФ - 1 000 долл. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация скидки в магазинах-партнерах программы "В плюсе";

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

проценты, начисляемые на сумму технического овердрафта - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков в пределах лимита Дата актуализации 13.02.2019 14:50 Валюта счета: российский рубль

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.