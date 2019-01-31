Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Standard

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass)

Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Выпуск и обслуживание 15 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Выпуск и обслуживание 13 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк"

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк"

Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день, максимум 1 500 000 руб. в месяц; при снятии от 1 000 000 до 1 500 000 руб. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3,4 долл.

0,5%, мин. 1,5 долл. - в банкоматах ПАО "Росбанк"

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3,4 долл.

0,5%, мин. 1,5 долл. - в ПВН ПАО "Росбанк"

Лимиты по операциям снятие наличных: 1 500 долл. в день, максимум 20 000 долл. в месяц; при снятии от 15 000 до 20 000 долл. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3,4 евро

0,5%, мин. 1,5 евро - в банкоматах ПАО "Росбанк"

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3,4 евро

0,45%, мин. 1,5 евро - в ПВН ПАО "Росбанк"

Лимиты по операциям снятие наличных: 1 500 евро в день, максимум 20 000 евро в месяц; при снятии от 15 000 до 20 000 евро в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума