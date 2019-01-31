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Кранбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Индивидуальная Unembossed

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
500 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,2%, мин. 120 руб.
  • 0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк"
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,2%, мин. 120 руб.
  • 0,5%, мин. 20 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, максимум 500 000 руб. в месяц, по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 2% от суммы операции;
  • запрос баланса в банкоматах ПАО "Росбанк" - бесплатно, в банкоматах стороннего банка на территории РФ - 20 руб., за пределами РФ - 0,5 долл.;
  • задолженность по неразрешенному овердрафту - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН Промсвязьбанка
Минусы
  • взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
31.01.2019 23:06
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная Unembossed» в 8 городах России
4 741
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
Адрес
153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
Сайт
www.kranbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-50-04 — единая справочная служба