Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 500 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 8 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Выпуск и обслуживание 7 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк" Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в день, максимум 500 000 руб. в месяц, по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3,4 долл.

0,5%, мин. 1,5 долл. - в банкоматах ПАО "Росбанк" Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3,4 долл.

0,5%, мин. 1,5 долл. - в ПВН ПАО "Росбанк" Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 долл. в день, максимум 5 000 долл. в месяц; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3,4 евро

0,5%, мин. 1,5 евро - в банкоматах Промсвязьбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3,4 евро

0,5%, мин. 1,5 евро - в ПВН ПАО "Росбанк" Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 евро в день, максимум 5 000 евро в месяц; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

комиссия за конвертацию - 2% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах ПАО "Росбанк" - бесплатно, в банкоматах стороннего банка на территории РФ - 20 руб., за пределами РФ - 0,5 долл.;

задолженность по неразрешенному овердрафту - 40% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН Промсвязьбанка Минусы взимание платы за несколько лет вперед Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года Дата актуализации 31.01.2019 23:06 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.