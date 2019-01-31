Кранбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Индивидуальная Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 700 ₽
- стоимость обслуживания 41 $
- стоимость обслуживания 36 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
2 700 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
41 $
2 700 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Выпуск и обслуживание
36 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 120 руб.
- 0,5%, мин. 20 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, максимум 3 000 000 руб. в месяц; при снятии от 1 500 000 до 3 000 000 руб. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 3,4 долл.
- 0,5%, мин. 1,5 долл. - в банкоматах ПАО "Росбанк"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 3,4 долл.
- 0,5%, мин. 1,5 долл.- в ПВН ПАО "Росбанк"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 долл. в день, максимум 40 000 долл. в месяц; при снятии от 25 000 до 40 000 долл. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,2%, мин. 3,4 евро
- 0,5%, мин. 1,5 евро - в банкоматах ПАО "Росбанк"
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,2%, мин. 3,4 евро
- 0,5%, мин. 1,5 евро - в ПВН ПАО "Росбанк"
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 евро в день, максимум 40 000 евро в месяц; при снятии от 25 000 до 40 000 евро в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - 2% от суммы операции;
- запрос баланса в банкоматах ПАО "Росбанк" - бесплатно, в банкоматах стороннего банка на территории РФ - 20 руб., за пределами РФ - 0,5 долл.;
- задолженность по неразрешенному овердрафту - 40% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН ПАО "Росбанк"
Минусы
- взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
31.01.2019 23:06
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Индивидуальная Gold» в 8 городах России
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Справочная информация
АО «Кранбанк»
- Адрес
- 153000, г. Иваново просп. Шереметевский, д. 53
- Сайт
- www.kranbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
- Телефоны
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8 800 100-50-04 — единая справочная служба