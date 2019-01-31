Обслуживание карты

Тип карты Mastercard Gold

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass)

Выпуск и обслуживание 2 700 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Выпуск и обслуживание 41 $ 2 700 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Выпуск и обслуживание 36 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в банкоматах ПАО "Росбанк"

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 120 руб.

0,5%, мин. 20 руб. - в ПВН ПАО "Росбанк"

Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в день, максимум 3 000 000 руб. в месяц; при снятии от 1 500 000 до 3 000 000 руб. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3,4 долл.

0,5%, мин. 1,5 долл. - в банкоматах ПАО "Росбанк"

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3,4 долл.

0,5%, мин. 1,5 долл.- в ПВН ПАО "Росбанк"

Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 долл. в день, максимум 40 000 долл. в месяц; при снятии от 25 000 до 40 000 долл. в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

Снятие наличных в ПВН банка 0%

Снятие наличных в банкоматах других банков 1,2%, мин. 3,4 евро

0,5%, мин. 1,5 евро - в банкоматах ПАО "Росбанк"

Снятие наличных в ПВН других банков 1,2%, мин. 3,4 евро

0,5%, мин. 1,5 евро - в ПВН ПАО "Росбанк"

Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 евро в день, максимум 40 000 евро в месяц; при снятии от 25 000 до 40 000 евро в месяц дополнительно взимается комиссия 2%; по заявлению клиента возможно установление индивидуального лимита снятия наличных денежных средств, но не более максимума