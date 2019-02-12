Комфортная
- стоимость обслуживания 500 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 7 $
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 6 €
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- Visa Classic
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- другое
при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;
- от 0,5% до 7% на покупки;
- минимальная сумма покупки - 300 руб.
участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка
со 2-го года: 200 руб.
со 2-го года: 200 руб. (эквивалент)
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
со 2-го года: 200 руб. (эквивалент)
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ
0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц
0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ
0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц
0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ
0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц
0% - до 300 000 руб. в месяц, 1% - свыше 300 000 руб. в месяц
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ
- 0% - до 10 000 руб. в месяц, 1%, мин. 100 руб. - свыше 10 000 руб. в месяц
- 1%, мин. 3 евро (эквивалент) - в устройствах, расположенных вне территории РФ
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 30 руб.
- не требуется
- не требуется
- наличие бонусной программы;
- пониженная плата со второго года обслуживания;
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба