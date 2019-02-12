Ижкомбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
MasterCard Virtual «Виртуальная» — Ижкомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Бонусы
- другое
при условии подключения СМС-информирования в рамках программы Ижкомбанк. Бонус держателю начисляются бонусные баллы, которыми можно воспользоваться в сервисе "Ижкард.ру" для оплаты покупок, мобильной связи, интернета, осуществления денежных переводов или получать наличными; 1 бонусный балл = 1 руб.;
- от 0,5% до 7% на покупки;
- минимальная сумма покупки - 300 руб.
участников программы и размер бонусного балла можно посмотреть на сайте банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- срок действия - 1 год;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- карта для совершения операций в интернете
Дата актуализации
12.02.2019 12:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 15 городах России
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
- Адрес
- 426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Ижевск
- Телефоны
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8 800 301-91-91 — единая справочная служба