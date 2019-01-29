Вход
ГринКомБанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Visa Classic — ГринКомБанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 750 ₽
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
750 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание за первый год
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 100 000 руб. в день; 0,4% - от 100 000 руб. в день

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 120 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 250 000 руб. в сутки, 1 000 000 руб. в месяц; комиссия за изменение лимитов - 100 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 20 руб. в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ + 2% от суммы операции;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • проценты, начисляемые на сумму возникшего технического овердрафта - 40,15% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая плата за СМС-информирование
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка свыше 100 000 руб. в день
Дата актуализации
29.01.2019 21:51
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 4 городах России
1 236
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иркутск
Отделения 5
Банкоматы 1
посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-51-96