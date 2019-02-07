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Первый Дортрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Первый Дортрансбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 250 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 0,5%
0,1% годовых начисляется на остаток от 100 000 руб. до 181 дня, 0,5% - свыше 181 дня; проценты не начисляются при остатке менее 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
250 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,7%, мин. 50 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных - 400 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • плата за перерасход средств - не взимается;
  • СМС-информирование - 49 руб. в месяц (бесплатно - при сумме зачислений свыше 8 000 руб. за предыдущий месяц);
  • комиссия за конвертацию - 1%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах банка;
  • крупная комиссия за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
  • обслуживание оплачивается единовременно за весь срок действия карты - 3 года
Дата актуализации
07.02.2019 10:44
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
1 870
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Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
Адрес
610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 6
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-48-26 — единая справочная служба