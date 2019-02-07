Первый Дортрансбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Mastercard Standard — Первый Дортрансбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 250 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 0,1% до 0,5%
0,1% годовых начисляется на остаток от 100 000 руб. до 181 дня, 0,5% - свыше 181 дня; проценты не начисляются при остатке менее 100 000 руб.
Выпуск и обслуживание
250 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0,7%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных - 400 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- плата за перерасход средств - не взимается;
- СМС-информирование - 49 руб. в месяц (бесплатно - при сумме зачислений свыше 8 000 руб. за предыдущий месяц);
- комиссия за конвертацию - 1%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах банка;
- крупная комиссия за снятие средств в ПВН банка
Особые ограничения
- обслуживание оплачивается единовременно за весь срок действия карты - 3 года
Дата актуализации
07.02.2019 10:44
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 1 городе России
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Справочная информация
ЗАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк»
- Адрес
- 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 12а
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Киров
- Телефоны
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8 800 100-48-26 — единая справочная служба