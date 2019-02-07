Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 0,1% годовых начисляется на остаток от 100 000 руб. до 181 дня, 0,5% - свыше 181 дня; проценты не начисляются при остатке менее 100 000 руб. от 0,1% до 0,5% Выпуск и обслуживание 250 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,7%, мин. 50 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных - 400 000 руб. в месяц Дополнительная информация плата за перерасход средств - не взимается;

СМС-информирование - 49 руб. в месяц (бесплатно - при сумме зачислений свыше 8 000 руб. за предыдущий месяц);

комиссия за конвертацию - 1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах банка;

крупная комиссия за снятие средств в ПВН банка Особые ограничения обслуживание оплачивается единовременно за весь срок действия карты - 3 года Дата актуализации 07.02.2019 10:44 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.