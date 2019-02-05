Костромаселькомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Клиентская
MasterCard Standard — Костромаселькомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 500 до 750 ₽
- стоимость обслуживания 15 $
- стоимость обслуживания 15 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
500 - 750 ₽
- при лимите снятия 90 000 руб. в сутки годовое обслуживание составит 500 руб., при лимите 200 000 руб. в сутки - 750 руб.
Выпуск и обслуживание
15 $
Выпуск и обслуживание
15 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,2%, мин. 10 руб. - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,2%, мин. 10 руб. - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 90 000 руб. / 200 000 руб. в день, 500 000 руб. / 1 000 000 руб. в месяц; при превышении максимально доступного суммарного суточного лимита взимается комиссия за снятие наличных - 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,2%, мин. 1 долл. - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0,2%, мин. 1 долл. - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 8 000 долл. в день; при превышении максимально доступного суммарного суточного лимита взимается комиссия за снятие наличных - 3% от суммы превышения
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0,2%, мин. 1 евро - в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0,2%, мин. 1 евро - в ПВН банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 8 000 евро в день; при превышении максимально доступного суммарного суточного лимита взимается комиссия за снятие наличных - 3% от суммы превышения
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 10 руб. / 0,25 долл. / 0,3 евро;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / кассах сторонних банков;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / кассах банков - партнеров
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Дата актуализации
05.02.2019 16:05
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Клиентская» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО «Костромаселькомбанк»
- Адрес
- 156013, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 36
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кострома
- Телефоны
-
(4942) 49-07-07