Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Cash Back программа лояльности Большой бонус: предусмотрен возврат в размере от 5% до 20% от суммы покупки; категории магазинов и размер вознаграждения можно посмотреть в интернет-банке и мобильном банке, в открытом доступе информации нет; ограничений по сумме возврата нет Выпуск и обслуживание 600 ₽ Выпуск и обслуживание 15 $ Выпуск и обслуживание 15 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах банка Реалист Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в ПВН банка Реалист Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0% - в банкоматах банка Реалист Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

0% - в ПВН банка Реалист Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 долл. в день, 5 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро

0% - в банкоматах банка Реалист Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро

0% - в ПВН банка Реалист Лимиты по операциям снятие наличных: 3 000 евро в день, 5 000 евро в месяц Дополнительная информация обслуживание в системе "СМС-сервис" - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,7 долл. / 0,7 евро;

неустойка за превышение расходного лимита - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ + 2% от суммы операции Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

отсутствие комиссии за снятие в устройствах банка-партнера Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро Дата актуализации 29.01.2019 12:58 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.