БайкалИнвестБанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — БайкалИнвестБанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
- cash back
- стоимость обслуживания 15 $
- cash back
- стоимость обслуживания 15 €
- cash back
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Cash Back
программа лояльности Большой бонус: предусмотрен возврат в размере от 5% до 20% от суммы покупки; категории магазинов и размер вознаграждения можно посмотреть в интернет-банке и мобильном банке, в открытом доступе информации нет; ограничений по сумме возврата нет
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Выпуск и обслуживание
15 $
Выпуск и обслуживание
15 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах банка Реалист
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в ПВН банка Реалист
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах банка Реалист
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в ПВН банка Реалист
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 долл. в день, 5 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% - в банкоматах банка Реалист
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% - в ПВН банка Реалист
Лимиты по операциям
снятие наличных: 3 000 евро в день, 5 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- обслуживание в системе "СМС-сервис" - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,7 долл. / 0,7 евро;
- неустойка за превышение расходного лимита - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу ЦБ + 2% от суммы операции
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие в устройствах банка-партнера
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Дата актуализации
29.01.2019 12:58
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 43 городах России
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Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
- Адрес
- 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
- Сайт
- www.baikalinvestbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иркутск
- Телефоны
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8 800 770-79-20(3952) 25-88-00