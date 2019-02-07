Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Cirrus/Maestro

Золотая Корона Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 400 ₽ со 2-го года: 250 руб. Выпуск и обслуживание 6 $ со 2-го года: 250 руб. (эквивалент); стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Выпуск и обслуживание 5 € со 2-го года: 250 руб. (эквивалент); стоимость 1-го года обслуживания указана в эквиваленте по курсу ЦБ РФ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0%, Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц (не более 10 операций), 1%, мин. 90 руб. - более 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 130 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН, максимум 100 операций в сутки Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц (не более 10 операций), 1%, мин. 3 долл. - более 100 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 130 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 2 500 долл. в сутки, 4 600 долл. в месяц в банкоматах и ПВН, максимум 100 операций в сутки Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. (эквивалент) в месяц (не более 10 операций), 1%, мин. 3 евро - более 100 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 130 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 2 000 евро в сутки, 4 100 евро в месяц в банкоматах и ПВН, максимум 100 операций в сутки Дополнительная информация плата за "SMS-банк лайт" - 59 руб. в месяц, "SMS-банк лайт" при подключенной услуге "Клик-Мастер" - 49 руб. в месяц, "SMS-банк" - 69 руб. в месяц; первые три месяца бесплатно;

запрос баланса в банкоматах банка - 17 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;

невысокая комиссия за снятие свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков Дата актуализации 07.02.2019 15:06 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.