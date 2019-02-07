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Енисейский Объединенный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Cirrus / Maestro

MasterCard Cirrus/Maestro — Енисейский Объединенный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 400 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Cirrus/Maestro
  • Золотая Корона
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
400 ₽

со 2-го года: 250 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%,

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 100 000 руб. в месяц (не более 10 операций), 1%, мин. 90 руб. - более 100 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 130 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН, максимум 100 операций в сутки
Дополнительная информация
  • плата за "SMS-банк лайт" - 59 руб. в месяц, "SMS-банк лайт" при подключенной услуге "Клик-Мастер" - 49 руб. в месяц, "SMS-банк" - 69 руб. в месяц; первые три месяца бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах банка - 17 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие до 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая комиссия за снятие свыше 100 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
07.02.2019 15:06
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Cirrus / Maestro» в 29 городах России
3 854
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Справочная информация
АО «Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк»
Адрес
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 62
Отделения и банкоматы
в вашем городе Красноярск
Отделения 9
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 200-97-00 — единая справочная служба