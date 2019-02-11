Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 500 ₽ Выпуск и обслуживание 12 $ Выпуск и обслуживание 10 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц

1% - от 100 001 до 500 000 руб. в месяц

1,3% - от 500 001 до 1 000 000 руб. в месяц

5% - от 1 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц

1% - от 100 001 до 500 000 руб. в месяц

1,3% - от 500 001 до 1 000 000 руб. в месяц

5% - от 1 000 001 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб.

0,5%, мин. 50 руб. - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб.

0,5%, мин. 50 руб. - в ПВН объединённой сети Запсибкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 50 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 3 000 долл. в месяц

1% - от 3 001 до 13 500 долл. в месяц

1,3% - от 13 501 до 25 000 долл. в месяц

5% - 25 001 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 3 000 долл. в месяц

1% - от 3 001 до 13 500 долл. в месяц

1,3% - от 13 501 до 25 000 долл. в месяц

5% - 25 001 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2,4 долл.

0,5%, мин. 1,2 долл. - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2,4 долл.

0,5%, мин. 1,2 долл. - в ПВН объединённой сети Запсибкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных: 2 400 долл. в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 1,2 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 2 500 евро в месяц

1% - от 2 501 до 10 000 евро в месяц

1,3% - от 10 001 до 20 000 евро в месяц

5% - от 20 001 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 2 500 евро в месяц

1% - от 2 501 до 10 000 евро в месяц

1,3% - от 10 001 до 20 000 евро в месяц

5% - от 20 001 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 2 евро

0,5%, мин. 1 евро - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 2 евро

0,5%, мин. 1 евро - в ПВН объединённой сети Запсибкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных: 2 000 евро в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 1 евро Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. / 0,7 долл. / 0,6 евро в месяц, услуга "Мобильный банк" - 60 руб./ 1,4 долл. / 1,2 евро в месяц;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+2,5% от суммы операции;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,36 долл. / 0,3 евро;

сверхлимитная задолженность - 50% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за СМС-информирование;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН стороннних банков;

пониженная комиссия в банкоматах / ПВН банков-партнеров Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка (свыше 100 000 руб. / 3 000 долл. / 2 500 евро в месяц) Дата актуализации 11.02.2019 13:57 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.