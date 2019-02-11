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Перспектива Голд

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - до 100 000 руб. в месяц
  • 0,7% - от 100 001 до 1 000 000 руб. в месяц
  • 0,9% - от 1 000 001 до 3 000 000 руб. в месяц
  • 5% - от 3 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - до 100 000 руб. в месяц
  • 0,7% - от 100 001 до 1 000 000 руб. в месяц
  • 0,9% - от 1 000 001 до 3 000 000 руб. в месяц
  • 5% - от 3 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,5%, мин. 50 руб. - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб.
  • 0,5%, мин. 50 руб. - в ПВН объединённой сети Запсибкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 150 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, услуга "Мобильный банк" - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,36 долл. / 0,3 евро;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+2,5% от суммы операции;
  • сверхлимитная задолженность - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН стороннних банков;
  • пониженная комиссия в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка (свыше 100 000 руб. / 3 000 долл. / 2 500 евро в месяц)
Дата актуализации
11.02.2019 13:57
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Перспектива Голд» в 2 городах России
1 539
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Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
Адрес
640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курган
Отделения 7
Банкоматы 6
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Телефоны
(3522) 60-04-10