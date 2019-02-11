Курган, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Перспектива Голд
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- стоимость обслуживания 36 $
- стоимость обслуживания 30 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
1 500 ₽
Выпуск и обслуживание
36 $
Выпуск и обслуживание
30 €
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 100 000 руб. в месяц
- 0,7% - от 100 001 до 1 000 000 руб. в месяц
- 0,9% - от 1 000 001 до 3 000 000 руб. в месяц
- 5% - от 3 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 100 000 руб. в месяц
- 0,7% - от 100 001 до 1 000 000 руб. в месяц
- 0,9% - от 1 000 001 до 3 000 000 руб. в месяц
- 5% - от 3 000 001 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,5%, мин. 50 руб. - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 100 руб.
- 0,5%, мин. 50 руб. - в ПВН объединённой сети Запсибкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 150 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 3 000 долл. в месяц
- 0,7% - от 3 001 до 27 000 долл. в месяц
- 0,9% - от 27 001 до 75 000 долл. в месяц
- 5% - 75 001 долл. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 3 000 долл. в месяц
- 0,7% - от 3 001 до 27 000 долл. в месяц
- 0,9% - от 27 001 до 75 000 долл. в месяц
- 5% - 75 001 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2,4 долл.
- 0,5%, мин. 1,2 долл. - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2,4 долл.
- 0,5%, мин. 1,2 долл. - в ПВН объединённой сети Запсибкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 7 200 долл. в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 3,6 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 2 500 евро в месяц
- 0,7% - от 2 501 до 20 500 евро в месяц
- 0,9% - от 20 501 до 65 000 евро в месяц
- 5% - от 65 001 евро в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 2 500 евро в месяц
- 0,7% - от 2 501 до 20 500 евро в месяц
- 0,9% - от 20 501 до 65 000 евро в месяц
- 5% - от 65 001 евро в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 0,5%, мин. 1 евро - в банкоматах объединённой сети Запсибкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 2 евро
- 0,5%, мин. 1 евро - в ПВН объединённой сети Запсибкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: 6 000 евро в день; комиссия за изменение дневного лимита по заявлению клиента - 3 евро
Дополнительная информация
- СМС-информирование, услуга "Мобильный банк" - бесплатно;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,36 долл. / 0,3 евро;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+2,5% от суммы операции;
- сверхлимитная задолженность - 50% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН стороннних банков;
- пониженная комиссия в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка (свыше 100 000 руб. / 3 000 долл. / 2 500 евро в месяц)
Дата актуализации
11.02.2019 13:57
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Перспектива Голд» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк «Курган»
- Адрес
- 640000, г. Курган, ул. Гоголя, д. 78
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Курган
- Телефоны
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(3522) 60-04-10