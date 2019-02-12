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Дебетовая Electron
Visa Electron — Евроальянс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 400 до 500 ₽
- стоимость обслуживания от 15 до 20 $
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Electron Non-Personalized
- Visa Electron
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
Выпуск и обслуживание
400 - 500 ₽
400 руб. на 2 года / 500 руб. на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
15 - 20 $
15 долл. на 2 года / 20 долл. на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0,5% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - до 300 000 руб. в месяц, 2,5% - от 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
2% - до 300 000 руб. в месяц, 4,5% - от 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 4 долл.
- 1% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4 долл.
- 1% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 2 долл.
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 45 руб. / 1,5 долл. в месяц;
- комиссия за конвертацию - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,7 долл.;
- плата, взимаемая банком за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах (от 300 000 руб. в месяц) / ПВН банка;
- взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 и 3 года
Дата актуализации
12.02.2019 13:02
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Electron» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
- Телефоны
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(4932) 47-15-33