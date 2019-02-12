Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 700 ₽ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Выпуск и обслуживание 30 $ плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Выпуск и обслуживание 25 € плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год) Снятие наличных в банкоматах банка 0,3% - до 300 000 руб. в месяц, 2,8% - от 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0,5% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - от 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

1% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

1% - в ПВН банка Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 5 000 евро в день, 20 000 евро в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,3% - до 300 000 руб. в месяц, 2,8% - от 300 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 2% - до 300 000 руб. в месяц, 4,5% - от 300 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4 долл.

1% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4 долл.

1% - в ПВН банка Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 5 000 евро в день, 20 000 евро в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 2 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0,3% - до 300 000 руб. в месяц, 2,8% - от 300 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 2% - до 300 000 руб. в месяц, 4,5% - от 300 000 руб. в месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 евро

1% - в банкоматах банка Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3 евро

1% - в ПВН банка Уралсиб Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 евро в день, 20 000 евро в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 1 евро Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб. / 1,5 долл. / 1 евро в месяц;

комиссия за конвертацию - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,7 долл./ 0,5 евро;

плата, взимаемая банком за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия Дата актуализации 12.02.2019 13:02 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.