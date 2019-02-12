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Евроальянс, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая MasterCard

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
700 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)

Снятие наличных в банкоматах банка

0,3% - до 300 000 руб. в месяц, 2,8% - от 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН банка

0,5% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - от 300 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 1% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 1% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 5 000 евро в день, 20 000 евро в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 45 руб. / 1,5 долл. / 1 евро в месяц;
  • комиссия за конвертацию - по курсу банка;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,7 долл./ 0,5 евро;
  • плата, взимаемая банком за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия
Дата актуализации
12.02.2019 13:02
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая MasterCard» в 9 городах России
3 554
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33