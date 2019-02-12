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Дебетовая MasterCard Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 500 ₽
- стоимость обслуживания 75 $
- стоимость обслуживания 60 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
2 500 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)
Выпуск и обслуживание
75 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)
Выпуск и обслуживание
60 €
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (1 год)
Снятие наличных в банкоматах банка
0,3% - до 300 000 руб. в месяц, 2,8% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
0,5% - до 300 000 руб. в месяц, 3% - от 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 1% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 евро в день, 45 000 евро в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,3% - до 300 000 руб. в месяц, 2,8% - от 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
2% - до 300 000 руб. в месяц, 4,5% - от 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 4 долл.
- 1% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4 долл.
- 1% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 евро в день, 45 000 евро в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 2 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,3% - до 300 000 руб. в месяц, 2,8% - от 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
2% - до 300 000 руб. в месяц, 4,5% - от 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 3 евро
- 1% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3 евро
- 1% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 10 000 евро в день, 45 000 евро в месяц; комиссия за установление индивидуального лимита по карте - 1 евро
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - по курсу банка;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб. / 0,7 долл./ 0,5 евро;
- плата, взимаемая банком за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия
Дата актуализации
12.02.2019 13:02
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая MasterCard Gold» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
- Адрес
- 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Иваново
- Телефоны
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