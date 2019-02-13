Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ Выпуск и обслуживание 30 $ Выпуск и обслуживание 30 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 150 руб.

0% в банкоматах Альфа-банка Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 2 долл.

0% в банкоматах Альфа-банка Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 2 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 долл. в сутки, 7 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 3%, мин. 2 евро

0% в банкоматах Альфа-банка Снятие наличных в ПВН других банков 3%, мин. 2 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 1 500 евро в сутки, 7 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 60 руб. / 01 долл. / 1 евро за операцию;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 3% от суммы наличной операции;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 30 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное снятие наличных в банкоматах банка-партнера Минусы высокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков Дата актуализации 13.02.2019 10:25 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.