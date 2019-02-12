Хлынов, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Премиальная
Mastercard World «Премиальная карта» — Хлынов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 6 000 ₽
- cash back до 1,5%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1 до 1,5%
- 1% от суммы операций в торговых точках: авиалинии, бензин, супермаркеты, бакалейные магазины;
- 1,5% - от остальных покупок;
- макс. 3 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
6 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0% - до 100 000 руб. в месяц, 1,5% - свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 400 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация по курсу ЦБ РФ + 1%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
- изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков (до 100 000 руб. в месяц)
Минусы
- высокая стоимость обслуживание карты
Дата актуализации
12.02.2019 12:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 14 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Хлынов»
- Адрес
- 610002, г. Киров, ул. Урицкого, д. 40
- ОГРН
- 1024300000042
- Сайт
- www.bank-hlynov.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Киров
- Телефоны
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8 800 250-27-77