Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay Cash Back от 1 до 1,5% 1% от суммы операций в торговых точках: авиалинии, бензин, супермаркеты, бакалейные магазины;

1,5% - от остальных покупок;

макс. 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и обслуживание 6 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 100 000 руб. в месяц, 1,5% - свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 400 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация по курсу ЦБ РФ + 1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;

изменение ПИН-кода в банкоматах банка - бесплатно,в банкоматах других банков - 50 руб., по телефону - 100 руб. Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков (до 100 000 руб. в месяц) Минусы высокая стоимость обслуживание карты Дата актуализации 12.02.2019 12:15 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.