Курскпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — Курскпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 690 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 10 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 9 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- возможна привязка карты к Samsung Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
начисляются ежеквартально
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
начисляются ежеквартально
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
начисляются ежеквартально
Выпуск и обслуживание
690 ₽
Выпуск и обслуживание
10 $
690 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
9 €
690 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0%
- 1% сверх ежемесячного лимита
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 20 руб. - до 200 000 руб. в месяц, 2% - от 200 000 руб. до 500 000 руб. в месяц, 5% - от 500 000 до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% - в банкоматах российских банков
- 1,5%, мин. 150 руб. - в банкоматах иных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% - в ПВН российских банков
- 1,5%, мин. 150 руб. - в ПВН иных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате банка: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц, 200 000 руб. - лимит бесплатного снятия в месяц; в пвн банка - 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 20 руб. - до 200 000 руб. в месяц, 2% - от 200 000 руб. до 500 000 руб. в месяц, 5% - от 500 000 до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% - в банкоматах российских банков
- 1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) - в банкоматах иных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% - в ПВН российских банков
- 1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) - в ПВН иных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате банка: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц, 200 000 руб. - лимит бесплатного снятия в месяц; в пвн банка - 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
1%, мин. 20 руб. - до 200 000 руб. в месяц, 2% - от 200 000 руб. до 500 000 руб. в месяц, 5% - от 500 000 до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5% - в банкоматах российских банков
- 1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) - в банкоматах иных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5% - в ПВН российских банков
- 1,5%, мин. 150 руб. (эквивалент) - в ПВН иных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате банка: 100 000 руб. в день, 500 000 руб. в месяц, 200 000 руб. - лимит бесплатного снятия в месяц; в пвн банка - 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - в течение первых 3-х месяцев бесплатно, начиная с 4-го месяца - 40 руб. в месяц, плата за подключение - 50 руб. единовременно;
- процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- запрос баланса в банкоматах российских банков - 15 руб., сторонних банков за пределами РФ - 30 руб.;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование в течение первых 3-х месяцев
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
11.02.2019 14:18
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Курск
- Телефоны
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(4712) 70-37-03