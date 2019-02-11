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Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Курскпромбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 490 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • возможна привязка карты к Samsung Pay
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
начисляются ежеквартально
Выпуск и обслуживание
2 490 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 1% сверх ежемесячного лимита
Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 20 руб. - до 500 000 руб. в месяц, 2% - от 500 000 руб. до 1 000 000 руб. в месяц, 5% - от 1 000 000 до 2 000 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5% - в банкоматах российских банков
  • 1,5%, мин. 150 руб. - в банкоматах иных банков
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5% - в ПВН российских банков
  • 1,5%, мин. 150 руб. - в ПВН иных банков
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате банка: 300 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц, 500 000 руб. - лимит бесплатного снятия в месяц; в пвн банка - 2 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах российских банков - 15 руб., сторонних банков за пределами РФ - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
11.02.2019 14:18
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 12 городах России
2 978
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
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Телефоны
(4712) 70-37-03