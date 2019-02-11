Вход
Курскпромбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 50 ₽
  • начисление процентов на остаток
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
начисляются ежеквартально
Выпуск и обслуживание
50 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты от 3 месяцев до 1 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН других банков

услуга не предоставляется

Лимиты по операциям
безналичная оплата товаров и услуг в сети интернет - 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • срок действия карты - от 3 месяцев до 1 года;
  • СМС-информирование - бесплатно, плата за подключение - 50 руб. единовременно;
  • процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
  • карта предназначена исключительно для оплаты товаров и услуг в сети интернет
Дата актуализации
11.02.2019 14:10
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 12 городах России
2 751
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
Отделения и банкоматы
в вашем городе Курск
Отделения 17
Банкоматы 42
посмотреть на карте
Телефоны
(4712) 70-37-03