Курскпромбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 50 ₽
- начисление процентов на остаток
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 1 $
- начисление процентов на остаток
- предоплаченная карта
- стоимость обслуживания 1 €
- начисление процентов на остаток
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
начисляются ежеквартально
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
начисляются ежеквартально
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
начисляются ежеквартально
Выпуск и обслуживание
50 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты от 3 месяцев до 1 года)
Выпуск и обслуживание
1 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты от 3 месяцев до 1 года)
Выпуск и обслуживание
1 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты от 3 месяцев до 1 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
безналичная оплата товаров и услуг в сети интернет - 100 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
безналичная оплата товаров и услуг в сети интернет в эквиваленте - 100 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Лимиты по операциям
безналичная оплата товаров и услуг в сети интернет в эквиваленте - 100 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- срок действия карты - от 3 месяцев до 1 года;
- СМС-информирование - бесплатно, плата за подключение - 50 руб. единовременно;
- процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ+1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- карта предназначена исключительно для оплаты товаров и услуг в сети интернет
Дата актуализации
11.02.2019 14:10
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 12 городах России
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
- 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Курск
- Телефоны
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(4712) 70-37-03