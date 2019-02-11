Обслуживание карты Тип карты Mastercard Virtual Технологические особенности технология 3D Secure Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 0,1% Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 0,01% Начисление процентов на остаток средств на счете начисляются ежеквартально 0,01% Выпуск и обслуживание 50 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты от 3 месяцев до 1 года) Выпуск и обслуживание 1 $ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты от 3 месяцев до 1 года) Выпуск и обслуживание 1 € единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (срок действия карты от 3 месяцев до 1 года) Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям безналичная оплата товаров и услуг в сети интернет - 100 000 руб. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям безналичная оплата товаров и услуг в сети интернет в эквиваленте - 100 000 руб. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН банка услуга не предоставляется Снятие наличных в банкоматах других банков услуга не предоставляется Снятие наличных в ПВН других банков услуга не предоставляется Лимиты по операциям безналичная оплата товаров и услуг в сети интернет в эквиваленте - 100 000 руб. в сутки Дополнительная информация срок действия карты - от 3 месяцев до 1 года;

СМС-информирование - бесплатно, плата за подключение - 50 руб. единовременно;

процентная ставка за технический овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Особые ограничения карта предназначена исключительно для оплаты товаров и услуг в сети интернет Дата актуализации 11.02.2019 14:10 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.