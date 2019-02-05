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бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Бонусы для путешествий начисление бонусных рублей за покупки от 100 руб. / 2 долл. / 2 евро, которые в дальнейшем можно потратить на полет любой авиакомпанией или проживание в отелях-партнерах программы, представленных на портале travel.open.ru 300 приветственных рублей;

3 руб. за каждые потраченные 100 руб. / 2 долл. / 2 евро;

макс. сумма покупок в одной категории для исчисления бонусов - 150 000 руб. в месяц (300 000 руб. в месяц по отдельным категориям покупок - путешествия, лечение, ювелирные украшения и др.);

начисление до 15 000 руб. на бонусный счет осуществляется без проверок, свыше 15 000 руб. - после проверки правомерности совершенных операций Выпуск и обслуживание 0 - 3 588 ₽ по 299 руб. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 300 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц;

среднемесячный остаток на счетах в банке 150 000 руб. и сумма покупок более 20 000 руб. в месяц;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 50 000 руб. и сумма покупок более 0 руб. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 72 $ по 6 долл. в месяц, плата не взимается при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 300 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 0 долл. в месяц;

среднемесячный остаток на счетах в банке 150 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 400 долл. в месяц;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 50 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 0 долл. в месяц Выпуск и обслуживание 0 - 72 € по 6 евро в месяц, плата не взимается при выполнении одного из "минимальных требований": среднемесячный остаток на счетах в банке свыше 300 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 0 евро в месяц;

среднемесячный остаток на счетах в банке 150 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 400 евро месяц;

сумма ежемесячных поступлений на счет карты от 50 000 руб. (эквивалент) и сумма покупок более 0 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб.;

0% в банкоматах банка Траст;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб. (эквивалент);

0% в банкоматах банка Траст;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований" Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 6 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 250 руб. (эквивалент);

0% в банкоматах банка Траст;

0% в любых банкоматах при выполнении одного из "минимальных требований Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 250 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: до 6 000 евро в месяц Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 511% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 1-й запрос бесплатно, далее 60 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

3 дополнительные карты, полис ВЗР, консьерж-сервис - бесплатно;

конвертация - по курсу банка Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы возможность отмены плат за обслуживание и снятие в сторонних банкоматах при выполнении установленных банком требований;

наличие бонусной программы Особые ограничения бесплатная доставка карты по 28 городам РФ (см. сайт банка) Дата актуализации 05.02.2019 12:33 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Оформить карту 10 заявок за 30 дней

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.