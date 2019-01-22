Вход
Липецккомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Mastercard Standard — Липецккомбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 700 ₽
  • Mastercard Standard — Липецккомбанк
  • Visa Classic — Липецккомбанк
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
700 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 25 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 25 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
  • 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию в банкомате банка, в банкоматах - до 250 000 руб. в сутки, 1 500 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение первых двух месяцев со дня подключения плата не взимается);
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.;
  • конвертация - по курсу банка
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров
Минусы
  • взимание платы за несколько лет вперед
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
22.01.2019 11:22
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 6 городах России
5 908
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 16
Банкоматы 93
посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29