деньги перечисляются в адрес региональной благотворительной общественной организации Операция Улыбка; пожертвования в виде денежных средств со счета, доступом к которому является Visa Classic "Подари детям улыбку" в размере 0,3% от суммы операции, но не более 20 руб. по каждой операции: оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и банкоматы, с использованием карты;оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов карты