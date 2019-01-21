Липецккомбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Подари детям улыбку Gold
Visa Gold «Подари детям улыбку» — Липецккомбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- благотворительность
деньги перечисляются в адрес региональной благотворительной общественной организации Операция Улыбка; пожертвования в виде денежных средств со счета, доступом к которому является Visa Gold "Подари детям улыбку" в размере 0,3%, от суммы операции, но не более 100 руб. по каждой операции: оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг), в том числе через терминалы самообслуживания и банкоматы, с использованием карты; оплаты товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности) в предприятиях торговли (услуг) с использованием реквизитов карты
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в банкоматах банка Зенит и банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 50 000 руб. в месяц, свыше 1%, мин. 100 руб.
- 0% - в ПВН банка Зенит и банков-партнеров
Лимиты по операциям
снятие наличных: 60 000 руб. за одну операцию в банкомате; 100 000 руб. в сутки; 100 000 руб. в банкомате и пвн банка в месяц; при снятии свыше 1 000 000 руб. в месяц взимается дополнительная комиссия 3% от суммы операции
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц (в течение первых двух месяцев со дня подключения не взимается);
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банков-партнеров;
- отчисления на благотворительность за счет средств банка
Дата актуализации
21.01.2019 22:17
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подари детям улыбку Gold» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Липецк
- Телефоны
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(4742) 32-93-29