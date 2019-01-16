Локо-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Локо-Классика Gold
Mastercard Gold — Локо-Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 500 ₽
- стоимость обслуживания 100 $
- стоимость обслуживания 100 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Gold
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽
Выпуск и обслуживание
100 $
Выпуск и обслуживание
100 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 6 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 6 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 75 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 10% от суммы перерасхода;
- конвертация - по курсу банка;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах
Минусы
- высокая стоимость обслуживания карты;
- дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
16.01.2019 12:34
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Локо-Классика Gold» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 250-50-50 — единая справочная служба