Обслуживание карты Тип карты

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Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Выпуск и обслуживание 3 500 ₽ Выпуск и обслуживание 100 $ Выпуск и обслуживание 100 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 6 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 6 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 75 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;

плата за неразрешенный овердрафт - 10% от суммы перерасхода;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

дорогое СМС-информирование Дата актуализации 16.01.2019 12:34 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.