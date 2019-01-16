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Локо-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Локо-Классика Gold

Mastercard Gold — Локо-Банк
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Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 500 ₽
  • Mastercard Gold — Локо-Банк
  • Visa Gold — Локо-Банк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Gold
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и обслуживание
3 500 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 75 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 10% от суммы перерасхода;
  • конвертация - по курсу банка;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • дорогое СМС-информирование
Дата актуализации
16.01.2019 12:34
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Локо-Классика Gold» в 21 городе России
171 756
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
8 800 250-50-50 — единая справочная служба