Норвик Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Gold
MasterCard Gold — Норвик Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 4 980 ₽
- стоимость обслуживания 180 $
- стоимость обслуживания 180 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
4 980 ₽
со 2-го года: 2 490 руб.; третий год обслуживания - бесплатно
Выпуск и обслуживание
180 $
со 2-го года: 90 долл.; третий год обслуживания - бесплатно
Выпуск и обслуживание
180 €
со 2-го года: 90 евро; третий год обслуживания - бесплатно
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 300 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 79 руб. / 3 долл. / 2,5 евро в месяц (первый месяц - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствует плата за третий год обслуживания
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
- высокая стоимость СМС-информирования;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
11.02.2019 15:42
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 16 городах России
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
- 610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- Отделения и банкоматы
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8 800 100-17-77 — единая справочная служба