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Норвик Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Gold

MasterCard Gold — Норвик Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 980 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
4 980 ₽

со 2-го года: 2 490 руб.; третий год обслуживания - бесплатно

Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент)

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 79 руб. / 3 долл. / 2,5 евро в месяц (первый месяц - бесплатно)
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствует плата за третий год обслуживания
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро;
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
  • высокая стоимость СМС-информирования;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
11.02.2019 15:42
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 16 городах России
2 959
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Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
Адрес
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
Отделения и банкоматы
в вашем городе Киров
Отделения 18
Банкоматы 35
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Телефоны
8 800 100-17-77 — единая справочная служба