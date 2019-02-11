Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ со 2-го года: 150 руб.; третий год обслуживания - бесплатно Выпуск и обслуживание 10 $ со 2-го года: 5 долл.; третий год обслуживания - бесплатно Выпуск и обслуживание 10 € со 2-го года: 5 евро; третий год обслуживания - бесплатно Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 50 000 руб. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 50 000 руб. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 50 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 79 руб. / 3 долл. / 2,5 евро в месяц (первый месяц - бесплатно) Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;

отсутствует плата за третий год обслуживания Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;

высокая стоимость СМС-информирования;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 11.02.2019 15:42 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.