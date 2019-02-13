Таврический, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Часы
Mastercard Standard Unembossed «Часы» — Таврический
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 000 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Unembossed Instant Issue
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи
- в комплект включена неименная карта и носитель в виде наручных часов
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽
единовременно за весь срок действия
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно;
- срок действия карты - 5 лет;
- технический овердрафт - 72% годовых;
- пополнение через банкоматы и терминалы банка бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
13.02.2019 11:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Часы» в 5 городах России
7 879Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 775-57-12