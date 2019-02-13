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Таврический, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Часы

Mastercard Standard Unembossed «Часы» — Таврический
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Unembossed Instant Issue
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • в комплект включена неименная карта и носитель в виде наручных часов
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽

единовременно за весь срок действия

Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно;
  • срок действия карты - 5 лет;
  • технический овердрафт - 72% годовых;
  • пополнение через банкоматы и терминалы банка бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
  • снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
13.02.2019 11:36
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Часы» в 5 городах России
7 879
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Справочная информация
ПАО «Санкт-Петербургский акционерный коммерческий банк «Таврический»
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
Сайт
www.tavrich.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 775-57-12