Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Instant Issue Технологические особенности моментальная выдача карты

чип

бесконтактные платежи в комплект включена неименная карта и носитель в виде наручных часов Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ единовременно за весь срок действия Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка не предусмотрено Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Дополнительная информация СМС-информирование - 30 руб. ежемесячно;

срок действия карты - 5 лет;

технический овердрафт - 72% годовых;

пополнение через банкоматы и терминалы банка бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Минусы высокая стоимость обслуживания Особые ограничения снятие наличных по карте не предусмотрено Дата актуализации 13.02.2019 11:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.