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Ассоциация, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 000 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Mass
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
процент указан с ежемесячной капитализацией
Выпуск и обслуживание
1 000 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции)

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах банка: 400 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,35 долл. / 0,3 евро;
  • СМС-информирование - 45 руб. / 0,8 долл. / 0,6 евро в месяц;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ + 0,7%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • возраст клиента - от 14 лет
Минусы
  • обслуживание оплачивается сразу за весь срок действия карты
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 года
Дата актуализации
20.01.2019 15:44
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижний Новгород
Отделения 2
Банкоматы 15
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Телефоны
(831) 434-36-53