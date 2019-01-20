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Дебетовая Cirrus/Maestro
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 12 $
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 10 €
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Cirrus/Maestro
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,1%
процент указан с ежемесячной капитализацией
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
процент указан с ежемесячной капитализацией
Начисление процентов на остаток средств на счете
0,01%
процент указан с ежемесячной капитализацией
Выпуск и обслуживание
700 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Выпуск и обслуживание
12 $
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Выпуск и обслуживание
10 €
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах банка: 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах банка: 5 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл. (эквивалент по курсу ЦБ на день, предшествующий операции)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и POS-терминалах банка: 4 500 евро в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,35 долл. / 0,3 евро;
- СМС-информирование - 45 руб. / 0,8 долл. / 0,6 евро в месяц;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ + 0,7%
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая плата за СМС-информирование;
- возраст клиента - от 14 лет
Минусы
- обслуживание оплачивается сразу за весь срок действия карты
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года
Дата актуализации
20.01.2019 15:44
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Cirrus/Maestro» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
- Адрес
- 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
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(831) 434-36-53