ИТ Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — ИТ Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 650 до 800 ₽
- стоимость обслуживания от 20 до 25 $
- стоимость обслуживания от 20 до 25 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
650 - 800 ₽
650 руб. на 2 года / 800 руб. на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
20 - 25 $
20 долл. на 2 года / 25 долл. на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Выпуск и обслуживание
20 - 25 €
20 евро на 2 года / 25 евро на 3 года единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0,1%, мин. 20 руб., макс. 40 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
0,1%, мин. 20 руб., макс. 40 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
100 000 руб. в сутки при снятии наличных в банкомате
Снятие наличных в банкоматах банка
0,1%, мин. 0,3 долл., но макс. 1 долл.
Снятие наличных в ПВН банка
0,1%, мин. 0,3 долл., но макс. 1 долл.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 долл.
Лимиты по операциям
3 000 долл. в сутки при снятии наличных в банкомате
Снятие наличных в банкоматах банка
0,1%, мин. 0,3 евро, но макс. 1 евро
Снятие наличных в ПВН банка
0,1%, мин. 0,3 евро, но макс. 1 евро
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 3 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 3 евро
Лимиты по операциям
2500 евро в сутки при снятии наличных в банкомате
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - 1,5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания для карт в рублях;
- бесплатное СМС-информирование
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в евро;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 2 или 3 года
Дата актуализации
24.01.2019 12:54
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «ИТ Банк»
- Адрес
- 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(3812) 39-28-28