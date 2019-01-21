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Дебетовая

Mastercard Standard — Эксперт Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 6%
2% годовых начисляются ежедневно при следующих условиях: ежедневный остаток не менее 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг менее 15 000 руб.; 4% годовых - ежедневный остаток менее 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг более 15 000 руб.; 6% годовых - ежедневный остаток не менее 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг более 15 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц и в банкоматах банка Уралсиб;
  • 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) - свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - до 300 000 руб. в месяц и в ПВН банка Уралсиб;
  • 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) - свыше 300 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме банка Уралсиб - 10 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ;
  • возможен возврат НДС на карту за покупки в Европе
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание для карт в рублях;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков до 300 000 руб. в месяц;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания в долларах
Дата актуализации
21.01.2019 11:10
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Сайт
www.expertbank.com
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба