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Дебетовая
Mastercard Standard — Эксперт Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания 10 $
- стоимость обслуживания 8 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 2% до 6%
2% годовых начисляются ежедневно при следующих условиях: ежедневный остаток не менее 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг менее 15 000 руб.; 4% годовых - ежедневный остаток менее 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг более 15 000 руб.; 6% годовых - ежедневный остаток не менее 20 000 руб. и ежемесячная сумма операций по оплате товаров и услуг более 15 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
10 $
Выпуск и обслуживание
8 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 300 000 руб. в месяц и в банкоматах банка Уралсиб;
- 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) - свыше 300 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 300 000 руб. в месяц и в ПВН банка Уралсиб;
- 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) - свыше 300 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 3,5 долл. - свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 0% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 3,5 долл. - свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 0% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 10 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) - свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 0% - в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - до 300 000 руб. (эквивалент) в месяц, 1,5%, мин. 3,5 долл. (эквивалент) - свыше 300 000 руб. (эквивалент) в месяц
- 0% - в ПВН банка Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка, кроме банка Уралсиб - 10 руб.;
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу ЦБ РФ;
- возможен возврат НДС на карту за покупки в Европе
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- отсутствие платы за выпуск и годовое обслуживание для карт в рублях;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков до 300 000 руб. в месяц;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
- высокая стоимость обслуживания в долларах
Дата актуализации
21.01.2019 11:10
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
- Адрес
- 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
- Сайт
- www.expertbank.com
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 333-11-50 — единая справочная служба