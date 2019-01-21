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Кредитинвест, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Стандартная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 650 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
650 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0,2%

Снятие наличных в ПВН банка

0,2%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 250 руб.
  • 0,8% - в банкоматах банка Уралсиб
  • 1% - в банкоматах банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 250 руб.
  • 0,8% - в ПВН банка Уралсиб
  • 1% - в ПВН банков-партнеров Уралсиб
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро (бесплатно в устройствах банка Уралсиб и его партнеров);
  • СМС-информирование - 360 руб. / 6 долл. / 5 евро в год;
  • конвертация - по курсу банка+0,1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
21.01.2019 08:54
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная» в 8 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
Адрес
368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кизилюрт
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(8722) 64-92-92