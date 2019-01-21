Обслуживание карты Тип карты Visa Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 2 400 ₽ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 44 $ Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Выпуск и обслуживание 35 - 100 € 35 евро на год;70 евро на два года;100 евро на три года Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0,2% Снятие наличных в ПВН банка 0,2% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 350 руб.

0,8% - в банкоматах банка Уралсиб

1% - в банкоматах банков-партнеров Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 350 руб.

0,8% - в ПВН банка Уралсиб

1% - в ПВН банков-партнеров Уралсиб Снятие наличных в банкоматах банка 0,2% Снятие наличных в ПВН банка 0,2% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл.

0,8% - в банкоматах банка Уралсиб

1% - в банкоматах банков-партнеров Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл.

0,8% - в ПВН банка Уралсиб

1% - в ПВН банков-партнеров Уралсиб Снятие наличных в банкоматах банка 0,2% Снятие наличных в ПВН банка 0,2% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 4,5 евро

0,8% - в банкоматах банка Уралсиб

1% - в банкоматах банков-партнеров Уралсиб Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 4,5 евро

0,8% - в ПВН банка Уралсиб

1% - в ПВН банков-партнеров Уралсиб Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро (бесплатно в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров);

СМС-информирование - 360 руб. / 6 долл. / 5 евро в год;

конвертация - по курсу банка+0,1% Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка Дата актуализации 21.01.2019 08:54 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.