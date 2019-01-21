Кредитинвест, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Стандартная Gold
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 400 ₽
- стоимость обслуживания 44 $
- стоимость обслуживания от 35 до 100 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
2 400 ₽
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
44 $
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Выпуск и обслуживание
35 - 100 €
35 евро на год;70 евро на два года;100 евро на три года
Первоначальный взнос: в размере платы за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0,2%
Снятие наличных в ПВН банка
0,2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 350 руб.
- 0,8% - в банкоматах банка Уралсиб
- 1% - в банкоматах банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 350 руб.
- 0,8% - в ПВН банка Уралсиб
- 1% - в ПВН банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в банкоматах банка
0,2%
Снятие наличных в ПВН банка
0,2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 5 долл.
- 0,8% - в банкоматах банка Уралсиб
- 1% - в банкоматах банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 5 долл.
- 0,8% - в ПВН банка Уралсиб
- 1% - в ПВН банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в банкоматах банка
0,2%
Снятие наличных в ПВН банка
0,2%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 4,5 евро
- 0,8% - в банкоматах банка Уралсиб
- 1% - в банкоматах банков-партнеров Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 4,5 евро
- 0,8% - в ПВН банка Уралсиб
- 1% - в ПВН банков-партнеров Уралсиб
Дополнительная информация
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 20 руб. / 0,3 долл. / 0,3 евро (бесплатно в банкоматах банка Уралсиб и его партнеров);
- СМС-информирование - 360 руб. / 6 долл. / 5 евро в год;
- конвертация - по курсу банка+0,1%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах и кассах банков-партнеров
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации
21.01.2019 08:54
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Стандартная Gold» в 8 городах России
1 256Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кредитинвест»
- Адрес
- 368510, Республика Дагестан, г. Кизилюрт, пл. Героев, д. 1.
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кизилюрт
- Телефоны
-
(8722) 64-92-92