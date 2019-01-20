Майкопбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Золотая Корона
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽
единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- бесплатное снятие по карте;
- снятие со счета без карты: 2% - до 5 000 000 руб.; 10% - от 5 000 000 руб. при хранении на счете менее 90 дней;
- бесплатно при сроке хранения более 90 дней
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- штраф за утрату или порчу карты - 300 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Минусы
- высокая комиссия при снятии в ПВН банка со счета без использования карты
Дата актуализации
20.01.2019 20:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
- Адрес
- 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Майкоп
- Телефоны
-
(8772) 52-56-30