Обслуживание карты Тип карты Золотая Корона Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 300 ₽ единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка бесплатное снятие по карте;

снятие со счета без карты: 2% - до 5 000 000 руб.; 10% - от 5 000 000 руб. при хранении на счете менее 90 дней; бесплатно при сроке хранения более 90 дней

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

штраф за утрату или порчу карты - 300 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков Минусы высокая комиссия при снятии в ПВН банка со счета без использования карты Дата актуализации 20.01.2019 20:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.