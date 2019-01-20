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Майкопбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 300 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Золотая Корона
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
300 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • бесплатное снятие по карте;
  • снятие со счета без карты: 2% - до 5 000 000 руб.; 10% - от 5 000 000 руб. при хранении на счете менее 90 дней;
    • бесплатно при сроке хранения более 90 дней
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • штраф за утрату или порчу карты - 300 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах и кассах сторонних банков
Минусы
  • высокая комиссия при снятии в ПВН банка со счета без использования карты
Дата актуализации
20.01.2019 20:36
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
1 146
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(8772) 52-56-30