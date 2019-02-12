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Тройка-Д Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

Виртуальная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • cash back до 10%
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Virtual
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
Cash Back
от 1 до 10%

в рамках акции до 28 февраля 2019 начисляется при сумме от 25 000 до 50 000 руб. в месяц:

  • 1% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;
  • 3% от оплаты услуг АЗС

при сумме от 50 000,01 до 75 000 руб. в месяц:

  • 2% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;
  • 5% от оплаты услуг АЗС

при сумме от 75 000,01 руб. в месяц:

  • 3% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;

  • 10% от оплаты услуг АЗС

  • макс. сумма возмещения в месяц - 7 500 руб.

Выпуск и обслуживание
100 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено

Снятие наличных в банкоматах других банков

не предусмотрено

Снятие наличных в ПВН других банков

не предусмотрено

Лимиты по операциям
оплаты товаров / услуг в сети интернет - 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • срок действия карты - 1-3 года;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back
Особые ограничения
  • карта только для покупок через интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
12.02.2019 13:28
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 2 городах России
7 912
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Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
Адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
Сайт
almabank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 783-38-00