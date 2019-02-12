Тройка-Д Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Виртуальная
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
- cash back до 10%
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Virtual
Технологические особенности
- технология 3D Secure
Cash Back
от 1 до 10%
в рамках акции до 28 февраля 2019 начисляется при сумме от 25 000 до 50 000 руб. в месяц:
- 1% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;
- 3% от оплаты услуг АЗС
при сумме от 50 000,01 до 75 000 руб. в месяц:
- 2% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;
- 5% от оплаты услуг АЗС
при сумме от 75 000,01 руб. в месяц:
- 3% от любых покупок, в т.ч. в интернет-магазинах;
10% от оплаты услуг АЗС
макс. сумма возмещения в месяц - 7 500 руб.
Выпуск и обслуживание
100 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
оплаты товаров / услуг в сети интернет - 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- срок действия карты - 1-3 года;
- СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back
Особые ограничения
- карта только для покупок через интернет, снятие наличных не предусмотрено
Дата актуализации
12.02.2019 13:28
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Виртуальная» в 2 городах России
7 912Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Тройка-Д Банк»
- Адрес
- 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1
- Сайт
- almabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 783-38-00