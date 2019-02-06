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Дебетовая Platinum
MasterCard Platinum — Солид Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 4 000 ₽
- стоимость обслуживания 60 $
- стоимость обслуживания 52 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
4 000 ₽
Выпуск и обслуживание
60 $
Выпуск и обслуживание
52 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0,8% - в банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 250 руб.
- 0,8% - в ПВН Росбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и пвн: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0,8% - в банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 250 руб. (эквивалент)
- 0,8% - в ПВН Росбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте в банкоматах и пвн: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
1%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0,8% - в банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 250 руб. (эквивалент)
- 0,8% - в ПВН Росбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте в банкоматах и пвн: 500 000 руб. в сутки, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- плата за возникновение неразрешенного овердрафта свыше трех дней - 68% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН Росбанка
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка для карт в долларах и евро
Дата актуализации
06.02.2019 12:57
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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(423) 226-57-22