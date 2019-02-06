Обслуживание карты Тип карты Mastercard Unembossed Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи Выпуск и обслуживание 250 ₽ Выпуск и обслуживание 4 $ Выпуск и обслуживание 3 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0,8% - в банкоматах Росбанка Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб.

0,8% - в ПВН Росбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и пвн: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0,8% - в банкоматах Росбанка Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб. (эквивалент)

0,8% - в ПВН Росбанка Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте в банкоматах и пвн: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка не предусмотрено Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0,8% - в банкоматах Росбанка Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб. (эквивалент)

0,8% - в ПВН Росбанка Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте в банкоматах и пвн: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

плата за возникновение неразрешенного овердрафта свыше трех дней - 68% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН Росбанка Минусы наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка для карт в долларах и евро Дата актуализации 06.02.2019 12:57 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.