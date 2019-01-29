Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности бесконтактная оплата проезда (БОП)

чип возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Выпуск и обслуживание 27 $ Выпуск и обслуживание 25 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в банкоматах банка Оренбург Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН банка Оренбург Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию, 150 000 руб. в сутки в одном банкомате, 7 000 долл. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 3 долл.

0% - в банкоматах банка Оренбург Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл.

0% - в ПВН банка Оренбург Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию, 150 000 руб. в сутки в одном банкомате, 7 000 долл. в сутки Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 2,5 евро

0% - в банкоматах банка Оренбург Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 3,7 евро

0% - в ПВН банка Оренбург Лимиты по операциям снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию, 150 000 руб. в сутки в одном банкомате, 7 000 долл. в сутки Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб., банка "Оренбург" - бесплатно;

плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Оренбург;

невысокая стоимость обслуживания по картам в рублях Дата актуализации 29.01.2019 16:26 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.