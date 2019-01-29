Русь, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая Maestro
MasterCard Cirrus/Maestro — Русь
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 300 ₽
- стоимость обслуживания 6 $
- стоимость обслуживания 5 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- бесконтактная оплата проезда (БОП)
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
300 ₽
Выпуск и обслуживание
6 $
Выпуск и обслуживание
5 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в ПВН банка Оренбург
Лимиты по операциям
снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию, 150 000 руб. в сутки в одном банкомате, 3 000 долл. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 5 долл.
- 0% - в ПВН банка Оренбург
Лимиты по операциям
снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию, 150 000 руб. в сутки в одном банкомате, 1 000 долл. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 2,5 евро
- 0% - в банкоматах банка Оренбург
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 3,7 евро
- 0% - в ПВН банка Оренбург
Лимиты по операциям
снятие наличных: 40 000 руб. за одну операцию, 150 000 руб. в сутки в одном банкомате, 1 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 50 руб. / 1 долл. / 0,7 евро в месяц, начиная со 2-го месяца предоставления услуги (плата за месяц не взимается при совершении безналичных покупок на сумму от 10 000 руб. в месяц);
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб., банка "Оренбург" - бесплатно;
- плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Оренбург
Дата актуализации
29.01.2019 16:26
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Maestro» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
- 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Оренбург
- Телефоны
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(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00