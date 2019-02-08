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Дебетовая Gold
Mastercard Gold — Почтобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 2 000 ₽
- стоимость обслуживания 60 $
- стоимость обслуживания 60 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
2 000 ₽
Выпуск и обслуживание
60 $
Выпуск и обслуживание
60 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин 90 руб.
- 0% - в банкоматах Связь-Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин 90 руб.
- 0% - в ПВН Связь-Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в банкоматах Связь-Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 долл.
- 0% - в ПВН Связь-Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 10 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% - в банкоматах Связь-Банка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 3 евро
- 0% - в ПВН Связь-Банка
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 10 000 евро в день, до 100 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН Связь-банка;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Минусы
- высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро
Дата актуализации
08.02.2019 13:50
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Gold» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
- Адрес
- 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Пермь
- Телефоны
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(342) 236-07-72