Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 2 000 ₽ Выпуск и обслуживание 60 $ Выпуск и обслуживание 60 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин 90 руб.

0% - в банкоматах Связь-Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин 90 руб.

0% - в ПВН Связь-Банка Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: до 300 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл.

0% - в банкоматах Связь-Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл.

0% - в ПВН Связь-Банка Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: до 10 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро

0% - в банкоматах Связь-Банка Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро

0% - в ПВН Связь-Банка Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: до 10 000 евро в день, до 100 000 евро в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН Связь-банка;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах Минусы высокая стоимость обслуживания для карт в долларах и евро Дата актуализации 08.02.2019 13:50 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.