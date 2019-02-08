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Дебетовая
Mastercard Standard — Почтобанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 600 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Mastercard Standard
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 90 руб.
- 0% - в банкоматах банков, входящих в НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 90 руб.
- 0% - в ПВН банков, входящих в НСПК
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков, входящих в НСПК;
- бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Дата актуализации
08.02.2019 13:50
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
- Адрес
- 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Пермь
- Телефоны
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(342) 236-07-72