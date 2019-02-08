Обслуживание карты Тип карты

на выбор Mastercard Standard

Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 600 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 90 руб.

0% - в банкоматах банков, входящих в НСПК Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 90 руб.

0% - в ПВН банков, входящих в НСПК Лимиты по операциям снятие наличных в устройствах банка: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков, входящих в НСПК;

бесплатный запрос баланса в любых банкоматах Дата актуализации 08.02.2019 13:50 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.