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Дебетовая

Mastercard Standard — Почтобанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Mastercard Standard
  • Mastercard Gold
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
600 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 90 руб.
  • 0% - в банкоматах банков, входящих в НСПК
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 90 руб.
  • 0% - в ПВН банков, входящих в НСПК
Лимиты по операциям
снятие наличных в устройствах банка: до 100 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 20% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков, входящих в НСПК;
  • бесплатный запрос баланса в любых банкоматах
Дата актуализации
08.02.2019 13:50
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
2 838
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 19
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 236-07-72