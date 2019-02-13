150 - 330 ₽

со 2-го года: 0-180 руб. * 150 руб. единовременно за выпуск карты (3 года);* 15 руб. в мес. за обслуживание счета, бесплатно - ежедневный остаток в течение календарного месяца больше или равен 10 000 руб., или месячный оборот по операциям оплаты за товары и услуги больше или равен 10 000 руб.