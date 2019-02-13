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Универсальная расчетная Maestro
Mastercard Cirrus/Maestro — Проинвестбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 150 до 330 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Maestro
Технологические особенности
- чип
- возможна привязка карты к Google Pay/Apple Pay
Выпуск и обслуживание
150 - 330 ₽
со 2-го года: 0-180 руб. * 150 руб. единовременно за выпуск карты (3 года);* 15 руб. в мес. за обслуживание счета, бесплатно - ежедневный остаток в течение календарного месяца больше или равен 10 000 руб., или месячный оборот по операциям оплаты за товары и услуги больше или равен 10 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб. на территории РФ;
- плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможность отмены платы за годовое обслуживание
Минусы
- отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
13.02.2019 14:53
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Универсальная расчетная Maestro» в 4 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
- Адрес
- 614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Пермь
- Телефоны
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(342) 270-00-32