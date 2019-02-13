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Проинвестбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Универсальная расчетная Maestro

Mastercard Cirrus/Maestro — Проинвестбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 150 до 330 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Maestro
Технологические особенности
  • чип
  • возможна привязка карты к Google Pay/Apple Pay
Выпуск и обслуживание
150 - 330 ₽

со 2-го года: 0-180 руб. * 150 руб. единовременно за выпуск карты (3 года);* 15 руб. в мес. за обслуживание счета, бесплатно - ежедневный остаток в течение календарного месяца больше или равен 10 000 руб., или месячный оборот по операциям оплаты за товары и услуги больше или равен 10 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в ПВН банка

услуга не предоставляется

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 150 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 35 руб. на территории РФ;
  • плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание
Минусы
  • отсутствие собственных банкоматов банка
Дата актуализации
13.02.2019 14:53
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Универсальная расчетная Maestro» в 4 городах России
2 671
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 1
Банкоматы 0
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Телефоны
(342) 270-00-32