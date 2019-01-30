Дебетовая Gold
- стоимость обслуживания 1 500 ₽
- cash back 0,3%
- стоимость обслуживания 23 $
- cash back 0,3%
- стоимость обслуживания 20 €
- cash back 0,3%
- Mastercard Gold
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- 0,3% от суммы покупки для операций свыше 1 000 руб., без ограничений по сумме выплаты
1 500 руб. (эквивалент)
1 500 руб. (эквивалент)
0% - до 500 000 руб. месяц; 0,7% - от 500 000 руб. в месяц
0% - до 500 000 руб. в месяц; 0,7% - от 500 000 руб. в месяц
1%, мин. 100 руб. - до 500 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 500 000 руб. в месяц
1%, мин. 100 руб. - до 500 000 руб. в месяц; 1,5%, мин. 100 руб. - от 500 000 руб. в месяц
0% - до 8 000 долл. в месяц; 0,7% - от 8 000 долл. в месяц
0% - до 8 000 долл. в месяц; 0,7% - от 8 000 долл. в месяц
1%, мин. 2 долл. - до 8 000 долл. в месяц; 1,5%, мин. 2 долл. - от 8 000 долл. в месяц
1%, мин. 2 долл. - до 8 000 долл. в месяц; 1,5%, мин. 2 долл. - от 8 000 долл. в месяц
0% - до 7 500 евро в месяц; 0,7% - от 7 500 евро в месяц
0% - до 7 500 евро в месяц; 0,7% - от 7 500 евро в месяц
1%, мин. 2 евро - до 7 500 евро в месяц; 1,5%, мин. 2 евро - от 7 500 евро в месяц
1%, мин. 2 евро - до 7 500 евро в месяц; 1,5%, мин. 2 евро - от 7 500 евро в месяц
- скидки до 10% на товары и услуги от партнеров дисконтной программы "Мой город";
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 30 руб./ 1 долл. / 1 евро;
- неустойка за образование задолженности - 182,5% годовых
- не требуется
- не требуется
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания;
- невысокая комиссия за снятие до 500 000 руб. в месяц в банкоматах / ПВН сторонних банков;
- возраст клиента - от 14 лет
- наличие комиссии за снятие свыше 500 000 руб. / 8 000 долл. / 7 500 евро в месяц в банкоматах / ПВН банка
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Рязань
- Телефоны
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8 800 100-64-44 — единая справочная служба